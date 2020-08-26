Lufthansa Group дозволила змінювати без штрафу всі нові квитки

Вхідні в Lufthansa Group авіакомпанії Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines і Brussels Airlines уможливили обмін без штрафу всіх нових квитків.

Про це повідомляє avianews.com.

Нововведення поширюється в тому числі на найнижчі безбагажні тарифи Light і діє на регіональні, середньомагістральні і далекомагістральні рейси.

Пасажир може забронювати квиток з новими умовами до кінця грудня 2020 року. Далі обмін без штрафу можливий протягом терміну дії квитка, який зазвичай становить рік з моменту покупки.

Додатково представник авіакомпанії уточнив, що змінювати можна як дату перельоту, так і маршрут. Однак пасажира можуть попросити доплатити різницю тарифів, якщо новий квиток виявиться дорожче спочатку купленого.

В офіційному повідомленні Lufthansa Group також вказується, що змінювати квитки в рамках нової політики можна кілька разів.

Таким чином, якщо пасажир, наприклад, купить квиток з Києва до Франкфурта 31 грудня 2020 року, він зможе без штрафу змінити дату вильоту або маршрут в 2021 році.

Введений в 2015 році безбагажний тариф Light не передбачав обміну або повернення. Навесні 2020 року через скасування рейсів і обмежень на польоти Lufthansa зробила можливим одноразова зміна дати вильоту без штрафу за всіма квитками.

Пізніше зміни по тарифу Light стали доступними при оплаті штрафу 70 євро і можливої різниці тарифу. Тепер штраф за зміни тимчасово відмінено новою політикою.