Затверджений Кабміном голова Черкаської ОДА хоче запустити експрес Київ-Черкаси
Затверджений Кабінетом міністрів України на засіданні в середу на посаді голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук вважає за необхідне якомога швидше запустити експрес-потяг "Київ - Черкаси".
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Для покращення сполучення обласного центру з Києвом потрібно запустити експрес-потяг "Черкаси - Київ". Це один з перспективних проектів для включення в план" Великого будівництва "на наступний рік", - заявив Сергійчук під час представлення його на засіданні Кабміну в середу.
За його словами, зараз жителі міста можуть користуватися виключно маршрутними автобусами, тоді як запуск експреса скоротить час поїздки в столицю до 2 годин 45 хвилин.
"Для реалізації цього проекту потрібно відновити 800 м обхідної ділянки колії біля Сміли, електрифікувати 30 км ж/д від Сміли до Черкас і відремонтувати два швидкісні електропоїзди", - уточнив глава ОДА.
Підготовка проектної документації та роботи з електрифікації, на його думку, займуть близько трьох місяців.
До призначення Сергійчук був заступником начальника Центру - начальником відділу "Держспецзв'язку".
Інформації про підписання президентом країни Володимиром Зеленським указу про призначення Сергійчука ще немає
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