Затверджений Кабміном голова Черкаської ОДА хоче запустити експрес Київ-Черкаси

Затверджений Кабінетом міністрів України на засіданні в середу на посаді голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Сергійчук вважає за необхідне якомога швидше запустити експрес-потяг "Київ - Черкаси".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Для покращення сполучення обласного центру з Києвом потрібно запустити експрес-потяг "Черкаси - Київ". Це один з перспективних проектів для включення в план" Великого будівництва "на наступний рік", - заявив Сергійчук під час представлення його на засіданні Кабміну в середу.

За його словами, зараз жителі міста можуть користуватися виключно маршрутними автобусами, тоді як запуск експреса скоротить час поїздки в столицю до 2 годин 45 хвилин.

"Для реалізації цього проекту потрібно відновити 800 м обхідної ділянки колії біля Сміли, електрифікувати 30 км ж/д від Сміли до Черкас і відремонтувати два швидкісні електропоїзди", - уточнив глава ОДА.

Підготовка проектної документації та роботи з електрифікації, на його думку, займуть близько трьох місяців.

До призначення Сергійчук був заступником начальника Центру - начальником відділу "Держспецзв'язку".

Інформації про підписання президентом країни Володимиром Зеленським указу про призначення Сергійчука ще немає