Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на часткову компенсацію відсотків за кредитами
Станом на 25 серпня загальна сума виплат с/г виробникам за фактично сплачені відсотки за користування кредитами складає 322,9 млн грн, загальний обсяг кредитів, які залучили суб'єкти АПК, - понад 20,3 млрд грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
Зазначається, що 124,9 млн грн направили за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень, а 198 млн грн - за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-липень.
"Кошти отримали 2611 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків", - йдеться у повідомленні.
"За програмою здешевлення кредитів аграрії можуть подавати заявки в 33 банки, серед яких як державні, так і приватні. Ми закликаємо аграріїв активно користуватися даною програмою, адже дешеві кредити є ефективним інструментом для підтримки і розвитку власного бізнесу", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
Загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК склав понад 20,3 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 8,3 млрд грн.
Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити, склали 14-16% річних.
У Мінекономіки нагадали, що на 2020 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення" передбачено 1,2 млрд гривень.
Економічна правда
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