Мінекономіки скерувало 323 мільйони с/г виробникам на часткову компенсацію відсотків за кредитами

Станом на 25 серпня загальна сума виплат с/г виробникам за фактично сплачені відсотки за користування кредитами складає 322,9 млн грн, загальний обсяг кредитів, які залучили суб'єкти АПК, - понад 20,3 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що 124,9 млн грн направили за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-червень, а 198 млн грн - за фактично сплачені відсотки за користування кредитами за січень-липень.

"Кошти отримали 2611 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків", - йдеться у повідомленні.

"За програмою здешевлення кредитів аграрії можуть подавати заявки в 33 банки, серед яких як державні, так і приватні. Ми закликаємо аграріїв активно користуватися даною програмою, адже дешеві кредити є ефективним інструментом для підтримки і розвитку власного бізнесу", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Загальний обсяг кредитів, залучений суб’єктами АПК склав понад 20,3 млрд грн, з них пільгових (підлягають компенсації) – 8,3 млрд грн.

Середні процентні ставки банків, під які суб’єкти господарювання АПК залучали кредити, склали 14-16% річних.

У Мінекономіки нагадали, що на 2020 рік за бюджетною програмою "Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників" за напрямом "Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення" передбачено 1,2 млрд гривень.

Економічна правда