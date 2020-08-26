Банки видали 5,5 мільярда кредитів за програмою "5-7-9%" : яку суму очікують на кінець року

Станом на 28 серпня малий та середній бізнес отримав 5,5 мільярда гривень кредитів за програмою "5-7-9%".

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

"У травні уряд оновив і розширив програму доступних кредитів для малого і середнього бізнесу "5-7-9%". Сьогодні ми бачимо, що ініціатива президента дійсно працює, адже є перші 5 млрд грн доступних кредитів.

...Очікуємо, що вже цього року в нас буде і 7, і 9, і навіть більше мільярдів гривень виданих у вигляді доступних позик для українських підприємців", - пише Шмигаль.

Також за його словами із загальної суми, 1 млрд грн було видано на інвестиційні потреби.

Нагадуємо:

Верховна Рада підтримала за основу та відправила на підготовку до другого читання законопроєкт №3659 про портфельні держгарантії, на 2020 рік пропонується встановити ліміт таких гарантій в обсязі 5 млрд грн.

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