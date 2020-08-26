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У липні держборг України зріс на 3,8% у гривні — дані Мінфіну

Середа, 26 серпня 2020, 13:37
 

У липні 2020 року сукупний держборг України зріс на 3,79% у гривні - до 2,355 трлн грн, а у доларовому еквіваленті - на 0,04%, до 85,05 млрд доларів.

Про це свідчать дані Мінфіну.

Зазначається, що у липні прямий держборг у доларовому вираженні знизився на 0,23%  - до 74,84 млрд доларів, у гривневому - виріс на 3,49%, до 2,072 трлн грн.

При цьому, зовнішній прямий борг у липні в доларах виріс на 2,75% - до 43,12 млрд доларів (у гривні - на 6,61%, до 1,193 трлн грн).

А гарантований державою борг в липні 2020 року збільшився на 5,98% - до 282,55 млрд грн, в доларах - на 2,14%, до 10,2 млрд доларів, в тому числі зовнішній - на 6,72%, до 260,87 млрд грн, в доларах - на 2,84%, до 9,42 млрд доларів.

За даними Мінфіну, з початку року сукупний держборг України виріс на 0,8% в доларовому еквіваленті і на 9,96% в гривневому.

Нагадуємо:

Сукупний державний і гарантований державою борг в травні в національній валюті зріс на 0,59% - до 2,21 трильйона гривень.

У квітні державний і гарантований державою борг в іноземній валюті зріс на 1,3% - до 81,4 млрд доларів, тоді як в гривні зменшився на 2,7% - до 2,196 трлн грн.

За підсумками 2019 року держборг в національній валюті зменшився на 7,84% або на 170,2 млрд грн - до 1,998 трлн грн.

В іноземній валюті борг зріс на 7,71% і на кінець року досяг 84,4 млрд доларів.

Економічна правда

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Мінфін державний борг

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