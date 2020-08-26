Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

26 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,40 - 27,42 гривні;

Євро – 32,38 - 32,41 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,29 – 27,53 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,88 - 27,46 гривні, євро - 32,15 - 32,23 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійок, встановивши його на 26 серпня на рівні 27,43 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 євро (на 25 серпня - 32,46 гривні).

26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.

Економічна правда