Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
26 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом на встановились на рівні 27,40 - 27,42 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,40 - 27,42 гривні;
Євро – 32,38 - 32,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,29 – 27,53 гривні. Євро купують по 32,00 гривні, продають по 32,48 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,88 - 27,46 гривні, євро - 32,15 - 32,23 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійок, встановивши його на 26 серпня на рівні 27,43 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 євро (на 25 серпня - 32,46 гривні).
26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.
Економічна правда
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