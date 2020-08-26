Нацбанк шукає нового директора департаменту відкритих ринків
Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко з 21 серпня завершив роботу на посаді за власним бажанням, Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Сергій Пономаренко з 21 серпня 2020 року за власним бажанням завершив роботу на посаді директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України.
У зв'язку із цим, Національний банк із 25 серпня 2020 року оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту відкритих ринків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Сергій Пономаренко працював у Національному банку з вересня 2014 року, з червня 2015 року – на посаді директора Департаменту відкритих ринків. У його компетенції перебувала реалізація грошово-кредитної та валютної політики регулятора.
У НБУ додали, що до ключових досягнень регулятора в площині управління валютним і грошово-кредитним ринками за час його каденції належать, зокрема:
- участь у проведенні валютної лібералізації, результатом якої стало скасування близько 40 валютних обмежень для бізнесу та громадян;
- перехід до плаваючого курсоутворення на валютному ринку України;
- забезпечення активної присутності Національного банку на валютному ринку та поповнення міжнародних резервів завдяки валютним інтервенціям;
До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:
- здійснення моніторингу, аналізу і прогнозування внутрішнього та зовнішнього фінансових ринків;
- регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій;
- управління міжнародними резервами тощо.
Докладна інформація про вимоги до кандидатів на посаду - за посиланням.
Економічна правда
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