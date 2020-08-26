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Нацбанк шукає нового директора департаменту відкритих ринків

Середа, 26 серпня 2020, 12:38
 

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко з 21 серпня завершив роботу на посаді за власним бажанням, Нацбанк оголосив  конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Сергій Пономаренко з 21 серпня 2020 року за власним бажанням завершив роботу на посаді директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України.

У зв'язку із цим, Національний банк із 25 серпня 2020 року оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту відкритих ринків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергій Пономаренко працював у Національному банку з вересня 2014 року, з червня 2015 року – на посаді директора Департаменту відкритих ринків. У його компетенції перебувала реалізація грошово-кредитної та валютної політики регулятора.

У НБУ додали, що до ключових досягнень регулятора в площині управління валютним і грошово-кредитним ринками за час його каденції належать, зокрема:

  • участь у проведенні валютної лібералізації, результатом якої стало скасування близько 40 валютних обмежень для бізнесу та громадян;
  • перехід до плаваючого курсоутворення на валютному ринку України;
  • забезпечення активної присутності Національного банку на валютному ринку та поповнення міжнародних резервів завдяки валютним інтервенціям;

До сфери компетенції майбутнього директора цього департаменту належатиме, зокрема:

  • здійснення моніторингу, аналізу і прогнозування внутрішнього та зовнішнього фінансових ринків;
  • регулювання ліквідності банківської системи та проведення валютних інтервенцій;
  • управління міжнародними резервами тощо.

Докладна інформація про вимоги до кандидатів на посаду - за посиланням.

Економічна правда

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НБУ

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