Нацбанк шукає нового директора департаменту відкритих ринків

Директор Департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко з 21 серпня завершив роботу на посаді за власним бажанням, Нацбанк оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Сергій Пономаренко з 21 серпня 2020 року за власним бажанням завершив роботу на посаді директора Департаменту відкритих ринків Національного банку України.

У зв'язку із цим, Національний банк із 25 серпня 2020 року оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту відкритих ринків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сергій Пономаренко працював у Національному банку з вересня 2014 року, з червня 2015 року – на посаді директора Департаменту відкритих ринків. У його компетенції перебувала реалізація грошово-кредитної та валютної політики регулятора.

У НБУ додали, що до ключових досягнень регулятора в площині управління валютним і грошово-кредитним ринками за час його каденції належать, зокрема:

участь у проведенні валютної лібералізації, результатом якої стало скасування близько 40 валютних обмежень для бізнесу та громадян;

перехід до плаваючого курсоутворення на валютному ринку України;

забезпечення активної присутності Національного банку на валютному ринку та поповнення міжнародних резервів завдяки валютним інтервенціям;