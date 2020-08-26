Moody's очікує падіння ВВП країн G20 у 2020 році на 4,6% і зростання на 5,3% у наступному

Падіння реального ВВП країн Великої двадцятки у 2020 році складе 4,6%, а в наступному - очікується зростання на 5,3%.

Про це йдеться у прогнозі міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що хоч глобальна економіка і відновлюється, але ситуація все ще залишається нестійкою з огляду на пандемію коронавірусу.

Аналітики прогнозують, що крайній ступінь невизначеності щодо подальшого поширення вірусу та темпів відновлення економіки, скоріш за все, буде стримувати довгострокові інвестиційні і споживчі рішення.

"Економічні дані показують швидке відновлення товарного споживання в низці країн з розвиненою економікою. Проте побоювання щодо пандемії будуть як і раніше перешкоджати повному одужанню", - йдеться у звіті.

Також експерти очікують, що у цьому році економічна активність впаде у всіх державах G20, окрім Китаю.

Прогнозується, що зниження ВВП в країнах з розвиненою економікою загалом складе 6,5%. При цьому, після передбачуваного зростання на 4,9% в 2021 році рівень реального ВВП в четвертому кварталі наступного року буде на 1% нижче докоронавірусного показника кінця 2019 року.

Крім цього, Moody's переглянуло в бік погіршення оцінки зміни ВВП в 2020 році для Японії (-6,1%), Італії (-10,8%), Австралії (-5,3%), Південної Кореї (-0,8%), Мексики (-10%), Індонезії (-3,9%) , Аргентини (-12%) після отримання актуальних даних за другий квартал.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%,