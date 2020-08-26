У Німеччині викрили нелегальну тютюнову фабрику, серед затриманих є українці

У Німеччині у землі Північний Рейн-Вестфалія біля міста Клеве поліція виявила підпільну тютюнову фабрику.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це повідомили 25 серпня представники митної служби.

На місці затримали 12 людей - вихідців з України та Польщі. Під час слідчих дій вилучено 11 мільйонів сигарет, шість тонн тютюну та усю техніку, що використовувалась для нелегального виробництва цигарок.

Фабрика щотижня виготовляла до 10 мільйонів цигарок, які потім продавали у Британії.

За даними митниці, прибуток з продажу кожної вантажівки сигарет складав близько 3 млн євро.

Митники повідомляють, що фабрика була дуже професійно обладнана. Техніка та упаковки походить з Великобританії. Зал був спеціально ізольований, щоб шум і запах тютюну не проникали назовні. Електроенергію виробляли власні генератори, щоб не було помітно, що у приміщенні знаходиться велике виробництво.

За висновками слідчих, фабрика була побудована ще у 2016 році. З того часу виробництво поступово збільшувалось. Прокурор звинувачує затриманих у податковому шахрайстві на суму до 100 мільйонів євро.

Європейська правда