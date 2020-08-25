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НБУ дещо послабив курс гривні до долара

Вівторок, 25 серпня 2020, 19:11
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійок, встановивши його на 26 серпня на рівні 27,43 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,40 євро (на 25 серпня - 32,46 гривні).

Нагадуємо:

25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

25 серпня котирування гривні до долара на закритті  міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.

Економічна правда

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