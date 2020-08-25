УЗ з 28 серпня запускає новий регіональний поїзд

"Укрзалізниця" з 28 серпня запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг - Дніпро, поїзд курсуватиме щоденно, крім суботи.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що із Кривого Рогу поїзд вирушатиме о 06:43 та прибуватиме до Дніпра о 09:20. Відправлення з Дніпра о 18:20 та прибуття до Кривого Рогу о 21:25.

"Поїзд зупинятиметься на станціях Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське.

Квитки можна придбати в залізничних касах або онлайн на сайті Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції.

Економічна правда