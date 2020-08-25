Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась

25 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,38 - 27,40 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,38 - 27,40 гривні;

Євро – 32,38 - 32,40 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,32 – 27,56 гривні. Євро купують по 32,05 гривні, продають по 32,50 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,42 - 27,48 гривні, євро - 32,17 - 32,27 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 серпня на рівні 27,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 21 серпня - 32,55 гривні).

25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Економічна правда