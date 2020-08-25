Екоінспекція розповіла про перевірку Дарницької ТЕЦ, на яку масово скаржаться кияни

Позапланова перевірка Дарницької ТЕЦ виявила порушення у сфері водокористування, накладено штраф.

Джерело: голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований у Facebook

Пряма мова: "Нещодавно Держекоінспекція протягом 10 робочих днів проводила перевірку підприємства, в т.ч. працюючих котлоагрегатів ТЕЦ та золовідвалу, на який кияни скаржаться найбільше. І зараз ми маємо перші результати.



…ДЕІ складено 7 адміністративних протоколів на відповідальних посадових осіб, штраф вже сплачений. Попередня сума збитків для довкілля – 800 тисяч – 1 мільйон гривень".

Деталі: Мальований зазначає, що на Дарницьку ТЕЦ масово скаржаться кияни. Водночас підприємство здійснює централізоване постачання теплової енергії та гарячої води половині лівого берега міста. "Так просто закрити підприємство не вийде, адже величезна частина населення залишиться без опалення та гарячої води", каже чиновник.

Мальований наводить результати перевірки, та що саме побачила екоінспекція.

На золовідвалі встановлена сучасна система поливу, яка не дає небезпечним дрібнодисперсним частинкам пилу забруднювати повітря. Крім того, цього року підприємство висадило 300 тополь сорту Nigra Italica, які не мають пуху, тобто, є безпечними для людей з алергією. Зелена смуга відділяє проспект Бажана від лінії золовідвалу, таким чином, утримуючи частинки пилу від потрапляння у житлові райони. А восени планується ще одна висадка дерев і кущів поряд з ТЕЦ.



Також перевірили екологічні показники викидів від котлоагрегатів. "Наразі підприємство використовує в якості палива не вугілля, а природний газ, який є більш екологічним".



Загалом, Мальваний каже: якщо порівнювати Дарницьку ТЕЦ у 2015-2016 роках і сьогодні, "то наразі її стан покращився".



Водночас обсяги допустимих середньодобових норм водозабору, які передбачені дозволом на спеціальне водокористування, перевищені. Тобто, Дарницька ТЕЦ за добу здійснює забір більшого обсягу води, ніж це дозволено.



Чиновник передбачає, що ТОВ "Євро-Реконструкція", можливо, буде оскаржувати нараховані збитки у суді. Однак запевняє, що Держекоінспекція буде в межах власних повноважень захищати своє рішення.



Він висловив сподівання, що ТЕЦ продовжуватиме вживати заходи, направлені на охорону довкілля і в подальшому.



Так, наступного року має бути створений проект рекультивації золовідвалу, який планується закрити у 2022 році після встановлення електрофільтрів на всі котлоагрегати. Це дозволить Дарницькій ТЕЦ перейти до сухого золовидалення.