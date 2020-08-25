"Доступні кредити 5-7-9%": За минулий тиждень банки видали 246 нових кредитів

Уповноважені банки у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" за минулий тиждень видали 246 нових кредитів на загальну суму 653 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Загалом, станом на 25 серпня 2020 року, вже видано 2444 кредитів на загальну суму 5,546 мільярда гривень.

"За минулий тиждень за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки рефінансували більше ніж півмільярда гривень (535,6 млн грн) та надали 76,2 млн грн інвестиційних кредитів та позик на оборотний капітал.

За цей тиждень на 70,8 мільйона гривень збільшився портфель інвестиційних кредитів програми. Станом на 25 серпня він складає 992 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Загалом в рамках програми вже рефінансовано кредитів на 4,447 мільярда гривень та видано інвестиційних кредитів.

Нагадаємо:

За тиждень 10-17 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видали 207 нових кредитів на загальну суму 666 млн грн.

Економічна правда