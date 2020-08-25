ООН прогнозує втрату 120 мільйонів робочих місць в туризмі через пандемію

Світова індустрія туризму може втратити 120 мільйонів робочих місць через пандемію коронавіруса, заявив у своєму відеозверненні генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш.

Про це повідомляє Інтерфакс.

"Туризм став однією з галузей, які найбільше постраждали від пандемії коронавіруса, і жодна країна не залишилася незачепленою різким скороченням числа міжнародних поїздок.

Порядку 120 млн робочих місць в світі знаходяться під загрозою, багато хто з них - в неформальному секторі і малих підприємствах. Різке падіння доходів від експорту, пов'язаного з туризмом, може скоротити глобальний ВВП на 2,8%. При цьому саме скрутне становище складається серед найбільш уразливих груп населення і країн", - сказав він.

За словами генсека, дуже важливо перебудувати туристичний сектор таким чином, щоб він став безпечним і міг повернути свої позиції в якості джерела робочих місць і стабільних доходів.

Раніше Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) повідомляла, що з січня по травень число міжнародних туристичних поїздок скоротилася на 300 млн або 56% в порівнянні з тим же періодом минулого року. Доходи від туризму за той же період упали на $320 млрд. За даними організації, майже всі країни ввели ті чи інші обмеження на туризм, пов'язані з коронавірусів. До кінця липня послабили такі обмеження лише 40% держав.