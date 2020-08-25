СБУ викрила на Львівщині хакерів, які крали персональні дані

Служба безпеки України блокувала на Львівщині діяльність групи осіб, які здійснювали DDos-атаки на інформаційні ресурси для отримання персональних даних.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Фахівці з кібербезпеки СБУ встановили, що хакери розробляли та використовували шкідливе програмне забезпечення для ураження комп’ютерів громадян для отримання персональних даних.

Зловмисники у месенджері "Телеграм" через закриті онлайн-канали систематично розміщували інформацію, яку викрадали у користувачів мережі Інтернет під час несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів та мобільних пристроїв", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили і вилучили комп’ютерну техніку та зразки шкідливого програмного забезпечення.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) ККУ, кільком фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії.

Економічна правда