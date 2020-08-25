Венчурний капітал залишається стійким у 2 кварталі 2020 року — дослідження

У другому кварталі 2020 року світові венчурні інвестиції продемонстрували сталу стійкість, досягнувши 62,9 млрд доларів в результаті укладення 4 502 угод - це майже дорівнює загальній сумі інвестицій за перший квартал цього року.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного KPMG Private Enterprise.

Зазначається, що показник у 62,9 млрд доларів лише несуттєво відрізняється від обсягу інвестицій за другий квартал 2019 року, в якому були зареєстровані інвестиції на суму 69,8 млрд доларів.

"Венчурні інвестори продовжували вливати кошти у свій існуючий портфель - особливо в компанії, які знаходяться на більш пізніх етапах свого розвитку. Зосередженість на угодах з такими компаніями є продовженням тенденції інвестування в більш безпечні угоди, що спостерігалися у попередніх кварталах до початку пандемії COVID-19.

На топ-10 угод у світі припадає понад 9 млрд дол. інвестицій", - йдеться у звіті.

У KPMG додали, що лише на США припадало більше половини світових венчурних інвестицій у ІІ кварталі 2020 року, а саме 34,3 млрд дол. інвестицій в результаті 2,197 угод.

"На регіональному рівні у ІІ кварталі 2020 року сферу венчурних інвестицій очолюють країни Північної і Південної Америки, де було залучено 35,6 млрд дол. в результаті 2 554 угод. За ними йдуть країни Азії, де в результаті 1 011 угод було отримано 16,9 млрд дол., тоді як європейські країни отримали 10,1 млрд дол. в результаті 1 062 угод", - свідчать результати дослідження.

При цьому, 5 найбільших угод у цьому кварталі були укладені у США і в Китаї: Waymo (Каліфорнія) (3 млрд дол.), MGI Tech (Шеньчжень) (1 млрд дол.), Didi Bike (Ханчжоу) (1 млрд дол.), Stripe (Сан-Франциско) (850 млн дол.) та Zuoyebang (Пекін) (750 млн дол.).

"Обсяг корпоративних венчурних інвестицій значно зменшився протягом першого півріччя 2020 року, опустившись нижче 1 000 угод в усьому світі у ІІ кварталі 2020 року.

З огляду на глобальну пандемію, багато корпорацій зосередилися на пошуку шляхів покращення власної операційної моделі, а не на інвестуванні у стартапи", - пояснили у KPMG.

"Хоча деякі країни і території відкривають свої економіки, проблеми у сфері міжнародних подорожей та укладення угод, швидше за все, залишатимуться.

Це змушує багатьох венчурних інвесторів більше зосереджуватись на можливостях, які їм пропонують місцеві ринки, що може негативно впливати на компанії, що знаходяться на стадії зростання і працюють у менш зрілих юрисдикціях, які істотно залежать від міжнародних інвестицій", - прогнозують аналітики.

Економічна правда