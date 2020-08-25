Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

25 серпня котирування гривні до долара на міжбанку станом 14:00 встановились на рівні 27,44 - 27,46 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,44 - 27,46 гривні;

Євро – 32,45 - 32,47 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,32 – 27,57 гривні. Євро купують по 32,05 гривні, продають по 32,52 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,43 - 27,50 гривні, євро - 32,18 - 32,31 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,41 - 27,49 гривні, євро - 32,18 - 32,30 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 серпня на рівні 27,39 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 21 серпня - 32,55 гривні).

25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Економічна правда