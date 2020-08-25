"Укртелеком" відключає свій email-сервіс до якого не підключалися роками

"Укртелеком" з 1 грудня 2020 року припиняє надання послуги електронної пошти "Укрпост" через її непопулярність.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Урядовий кур'єр".

Компанія відзначає, що в останні роки до даної послуги взагалі не було підключень.

Крім того, "Укртелеком" повідомляє, що з 1 вересня 2020 року для абонентів (фізичних осіб) також буде змінено: тариф на тимчасове скорочення переліку послуг фіксованого телефонного зв'язку з заяві абонента ("пауза") для нових користувачів цієї послуги; умови тарифних планів на додаткові послуги фіксованої телефонії, що не вплине на тариф і обсяг послуг; умови публічного договору про надання телекомуслуг в частині замовлення/отримання паперових рахунків.

"Укрпост" - сервіс безкоштовної електронної пошти для користувачів інтернет-послуг "Укртелекому".