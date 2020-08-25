Київ скасував тендер на 15 тролейбусів за 174 мільйона

"Київпастранс" скасував тендер на постачання 15 особливо великих низькопідлогових тролейбусів на очікувану суму 173,81 млн грн у зв'язку з тим, що до оцінки було допущено лише одного учасника - офіційного дилера Мінського автомобільного заводу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ProZorro.

Ділер білоруського виробника — компанія "МАЗтранссервіс" запропонувала 172,35 млн грн.

Згідно з інформацією на порталі ProZorro, водночас до участі в аукціоні, який планувався 25 серпня, не були допущені дилер ще одного білоруського виробника ("Білкомунмаш") - "БКМ-Україна", а також український виробник тролейбусів - луцький завод автокомпанії "Богдан Моторс", у якого Київ раніше купив понад 200 аналогічних тролейбусів.

У прес-службі корпорації "Богдан" агентству "Інтерфакс-Україна" утрималися від коментарів причин такого рішення тендерного комітету "Київпастрансу", зазначивши, що офіційного повідомлення про причини недопуску до торгів корпорація поки що не отримувала.



Нагадуємо, Київ планував закупити тролейбуси пасажиромісткістю щонайменше 170 осіб (зокрема 45 місць для сидіння), вироблених у 2020 році, пристосованих для перевезення пасажирів на візках. Термін постачання - до 24 грудня поточного року.