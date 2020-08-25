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Інститут Академії наук так і не отримав кошти на виготовлення тестів попри заяви МОЗ

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:45
 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України станом на серпень не отримав кошти на виготовлення тест-систем для виявлення COVID-19, незважаючи на те, що Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ще в березні вперше повідомив про виділення коштів Інституту "на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем". 

Про це повідомляє експертна організація StateWatch з посиланням на лист Національної академії наук. 

Крім того, повідомлялося, що в травні МОЗ "поновило переговори" з Інститутом молекулярної біології та генетики щодо виготовлення ПЛР-тестів.  

В Академії наук запевняють, що Інститут молекулярної біології і генетики за побажанням МОЗ модернізував тест-системи, зокрема до набору було включено системи виділення вірусної РНК та синтезу КДНК. 

"Однак НАН України та Інститут молекулярної біології і генетики НАН України й досі не отримали замовлення від МОЗ України на виготовлення зазначених тест-систем й відповідно не отримали з Державного бюджету України необхідного цільового фінансування", - підсумували в Академії наук.  

Нагадаємо, єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тис грн в березні після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовлених Інститутом за власний рахунок партії тест-систем у кількості 1000 зразків.

Раніше Інститут молекулярної біології НАН підтвердив, що  може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має на це грошей.

Економічна правда

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коронавірус МОЗ наука

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