НБУ відніс банк "Аркада" до проблемних

Правління НБУ ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Про це йдеться в матеріалах Печерського районного суду, повідомляє Finbalance.

Цією судовою ухвалою на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в рамках забезпечення позову було накладено арешт на головний офіс банку "Аркада" (площею 14,1 тис кв м), який знаходиться в центрі Києва (за адресою вул. Ольгинська, 3-А), та земельну ділянку під ним (площею 0,53 га).

Також суд заборонив власнику цих об’єктів нерухомості вчиняти будь-які дії, спрямовані на відчуження майна, перехід права власності, надання в забезпечення тощо, а також заборонив держреєстраторам вчиняти відповідні реєстраційні дії.

Наразі в держреєстрі речових прав на нерухоме майно власником будівлі банку "Аркада" та земельної ділянки під ним вказаний Олег Нелін (право власності зареєстроване в липні 2020 року після зняття арешту, який накладався в рамках кримінального провадження щодо можливих зловживань посадовців банку "Аркада" та заволодіння коштами довірителів фонду фінансування будівництва).

Також у держреєстрі зазначається, що Олег Нелін передав вказане нерухоме майно в іпотеку для Тараса Бурдейного. Цих двох осіб пов’язують з Миколою Злочевським - екс-міністром екології часів Януковича, власником газовидобувної компанії Burisma.

За даними НБУ, на 01.06.2020 власником 74,8% акцій банку "Аркада" був Костянтин Паливода.

За даними ФГВФО, у вересні 2019 року банк "Аркада" передав в іпотеку для Неліна свій офіс та земельну ділянку під ним як забезпечення боргових зобов’язань ТОВ "Будеволюція" (особа, пов’язана з банком "Аркада"; забудовник ЖК "Патріотика" та "Патріотика на Озерах") за договором позики на 260 млн грн (як зазначається, ринкова вартість офісу - 554,8 млн грн, земельної ділянки - 65,6 млн грн).

"АТ "АКБ "Аркада" безоплатно позбувся свого майна на суму понад 600 млн грн, маючи проблеми з ліквідністю, що ставить під загрозу інтереси вкладників та вказані дії спрямовані на порушення їхніх конституційних прав", - йдеться у матеріалах справи.

Фонд гарантування має намір звернутися до суду з позовом до банку "Аркада", ТОВ "Будеволюція" та згаданих вище фізосіб про визнання недійсними відповідного договору позики та іпотечного договору.

4 березня 2020 року Окружний адмінсуд м. Києва відмовився задовольнити позов банку "Аркада" до НБУ про скасування рішення правління Нацбанку, яким до 01.01.2021 зупинено операції банку "Аркада" із залучення коштів від фізосіб (у т.ч. шляхом розміщення депозитних сертифікатів).

Згідно з судовими матеріалами, своє рішення НБУ мотивував тим, що в банку "Аркада" "немає ефективної системи управління ризиками, яка в подальшому забезпечуватиме виявлення, ідентифікацію та належну оцінку, моніторинг і контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях, про що свідчать визначені "Аркадою" нереалістичні припущення показників бізнес-моделі, а прогнозні показники … підтверджують неспроможність до генерації доходів АТ АКБ "Аркада" в 2019-2020 роках, що несе загрозу своєчасному виконанню банком зобов`язань перед вкладниками, зупинення операцій із залучення у вклади коштів фізичних осіб (крім залучення вкладів від пов`язаних із банком осіб) є адекватним рівню загрози інтересам вкладників чи інших кредиторів АТ АКБ "Аркада"".

За оцінками НБУ, зупинення операцій із залучення коштів від фізосіб (крім залучення вкладів від пов`язаних із банком осіб), "сприятиме своєчасному виконанню банком зобов`язань перед вкладниками та підтримці належного фінансового стану АТ АКБ "Аркада"".

У травні 2020 року під НБУ, Офісом президента, КМДА відбулися мітинги інвесторів житлових проектів банку "Аркада".

За інформацією банку "Аркада", він зупинив будівництво трьох житлових масивів у Києві ("Патріотика", "Еврика", "Патріотика на озерах"), у спорудження квартир в яких вклали кошти понад 12 тисяч громадян (йдеться про майже 40 багатоповерхових житлових будинків).

Банк "Аркада" звинувачує в проблемах з будівництвом КМДА та НБУ.

Правоохоронці розслідують кримінальні провадження щодо можливих зловживань при реалізації будівельних проектів банку "Аркада".