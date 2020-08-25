Шмигаль просить Німеччину швидше "відкрити небо" Європи для України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом висловив надію на завершення процесу укладення Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС вже найближчим часом.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Ми розуміємо труднощі, але готові докласти максимальних зусиль для підписання цього документу. Це стало б конкретним інструментом сприяння відновленню авіаційного сектора, який серйозно постраждав від пандемії як в Україні, так і в ЄС", - сказав Шмигаль.

Голова уряду також підкреслив, що Кабмін планує до кінця місяця підписати з Федеральним міністерством економіки і енергетики Німеччини спільну заяву про початок співпраці в сфері енергетики.

"Очікуємо в рамках такого партнерства також підтримки Німеччини в питанні трансформації вугільних регіонів України", - зазначив прем'єр.

Також наголошується, що уряд України вже розпочав підготовку річної національної програми на 2021 рік, де особлива увага буде приділена переведенню сектора безпеки і оборони України на стандарти НАТО.

Сторони обговорили питання проведення четвертого українсько-німецького економічного форуму в Берліні в 2021 році.

"Досвід трьох попередніх форумів показав, що такі заходи за участю вищих посадових осіб обох країн надають потужні імпульси для побудови двосторонньої довіри", - зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що Угода про асоціацію з ЄС залишається одним з основних інструментів впровадження системних змін в Україні.

"Зараз за дорученням президента уряд готує концепцію поновлення Угоди, щоб вона відповідала рівню наших відносин з ЄС. Уряд має намір враховувати інтереси українського бізнесу, який прагне більш широко використовувати можливості поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС", - сказав Шмигаль, додавши, що напрацьовані пропозиції Україна планує представити ЄС під час засідання Ради асоціації в грудні поточного року.

Зі свого боку Маас зазначив, що Німеччина буде і надалі підтримувати Україну в рамках Нормандського формату, а також продовжить допомагати з впровадженням європейських реформ в Україні.

Він також зазначив, що Німеччина готова надати всебічну підтримку Україні під час свого головування в Раді ЄС, яка триватиме до кінця 2020 року.

Економічна правда