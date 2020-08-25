Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс гривні трохи зміцнився

Вівторок, 25 серпня 2020, 09:00
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 серпня на рівні 27,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 21 серпня - 32,55 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 21 серпня на рівні 27,48 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,55 євро (на 20 серпня - 32,60 гривні).

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ визначив курс гривні на наступний тиждень 21 серпня 2020, 19:27
Гривня на закритті міжбанку ослабла 21 серпня 2020, 17:35
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники 21 серпня 2020, 14:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!