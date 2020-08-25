Офіційний курс гривні трохи зміцнився

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 25 серпня на рівні 27,39 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 євро (на 21 серпня - 32,55 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 21 серпня на рівні 27,48 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,55 євро (на 20 серпня - 32,60 гривні).

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

21 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

Економічна правда