У Великобританії встановили новий рекорд швидкості інтернету

Вчені з Університетського коледжу Лондона спільно з компаніями Xtera и KDDI Research встановили новий рекорд швидкості інтернету - 178 терабіт на секунду.

Про це повідомляє видання Science Alert.

Щоб досягти цієї рекордної швидкості, команда використовувала набагато ширший діапазон довжин хвиль, ніж зазвичай використовується для передачі даних.

Спеціальна система використовувала пропускну здатність 16,8 терагерц в одному волокні, що в чотири рази перевищує 4,5 ТГц, використовувану здебільшого сучасною мережевою інфраструктурою.

Це збільшення смуги пропускання також вимагало збільшення потужності сигналу, і в цьому випадку були скомбіновані кілька різних методів посилення.

Ця технологія посилення потужності сигналів заснована на методі геометричної модуляції так званого сигнального сузір'я. Інтеграція цієї технології буде менш витратною за рахунок використання існуючої оптоволоконної установки. Це означає, що не потрібно буде замінювати кабелі, а лише оновити підсилювачі, які зазвичай встановлюються на відстані від 40 до 100 км один від одного.

Попередній рекорд швидкості інтернету був встановлений групою австралійських інженерів в травні 2020 року. За допомогою фотонного чіпа дослідникам вдалося досягти швидкості в 44 Тбіт/с.

Наразі найвища швидкість доступна звичайним користувачам - 10 Гб/сек. Поки вона доступна лише в США, Японії і Новій Зеландії, тоді як вчені NASA користуються мережею, швидкість якої сягає 400 Гб/сек.