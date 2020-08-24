У Харкові відкрили перший в Україні ЦНАП в сфері нерухомості
У Харкові відкрився перший в Україні Будинок нерухомості, де громадянам надаватимуть понад 100 послуг.
Він розмістився на площі Павлівській, повідомляє "Укрінформ".
У Будинку нерухомості містяни зможуть отримати 104 послуги.
Серед них - реєстрація земельних ділянок і прав на них, оформлення дозвільної документації на будівництво або реконструкцію будівель і квартир, технічна інвентаризація усіх об'єктів нерухомості, комплексна послуга з оформлення побудованих і реконструйованих об'єктів, оформлення документів для постачальників житлово-комунальних послуг.
Відвідувачів зустрічають два великі фронт-офіси із зонами очікування, які зможуть приймати по 25 осіб одночасно в режимі електронної черги, передбачено ліфт для людей з інвалідністю.
Також у Будинку нерухомості будуть розміщені профільні виконавчі органи міської влади - Департамент реєстрації, Департамент територіального контролю, Харківське бюро технічної інвентаризації, новий Центр надання адміністративних послуг.
"Раніше в цій будівлі було міське БТІ. Люди приходили сюди за довідками, документами, в архів тощо. Але в сучасних умовах ми можемо робити все одним натисканням кнопки. Тому ми вирішили зібрати в цій будівлі усі послуги, пов'язані з оформленням нерухомості", - зазначив на відкритті міський голова Харкова Геннадій Кернес.
Реконструкція старої будівлі БТІ на площі Павлівській розпочалася у 2016 році. Загальна вартість робіт становила близько 400 млн грн.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua