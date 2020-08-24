Імпорт легкових авто в Україну скоротився на третину

У січні – червні 2020 року в Україну у режимі імпорту було ввезено 193,5 тисячі легкових автомобілів, що на 36% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

В Україну за шість місяців 2020 року було імпортовано 37,6 тис. нових легкових авто (на 1,4% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року) і 155,9 тис. вживаних легкових авто (на 41% менше у порівнянні з аналогічним показником минулого року).

У першому півріччі 2020 року на закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили 726 млн доларів, а на придбання за кордоном старих машин з країни вивезли валюти в сумі еквівалентній 737,8 млн доларів.

Середня вартість імпортованого в цьому році нового автомобіля зросла до 19,3 тис. доларів, тоді як роком раніше вона становила 18,9 тис доларів, а середня митна вартість вживаної іномарки збільшилася на 1,1 тис. доларів - до 4,7 тис. доларів.

Найбільшим постачальником нових легкових автомобілів в Україну залишається Японія. За шість місяців із Японії ввезли 8745 авто.

Економічна правда