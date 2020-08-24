Всі розділи
Укр / Рус

Міністр фінансів Німеччини розкритикував безумовний базовий дохід

Понеділок, 24 серпня 2020, 11:20
 

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею введення безумовного базового доходу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає Deutsche Welle.

"Це було б неолібералізмом. І якщо вважати чесно і правильно, то це непомірно високі витрати... Це підірвало б багато досягнень соціальної держави, такі як пенсійне страхування або страхування на випадок безробіття", – заявив міністр.

Шольц також спрогнозував, що в майбутньому році, щоб впоратися з наслідками пандемії, державі доведеться додатково збільшити держборг за допомогою залучення нових кредитів.

Нагадуємо:

18 серпня у ФРН був запущений експеримент, який передбачає, що з весни 2021 року 120 випадково відібраним учасникам протягом трьох років буде виплачуватися по 1200 євро на місяць, що не обкладаються податками і не передбачають виконання жодних додаткових зобов'язань.

В ході експерименту, зокрема, передбачається встановити, як безумовний базовий дохід впливає на психологію його одержувачів.

Детальніше про програму читайте у статті Економічної правди: Майже комунізм. Як Фінляндія тестує безумовний базовий дохід

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

доходи Німеччина гроші фінанси

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Доходи держбюджету у липні: план виконано, але доходи значно менші, ніж рік тому 4 серпня 2020, 12:04
"Навіщо платити": скільки Київ та інші українські міста заробляють на паркінгах 9 липня 2020, 08:10
Ситуація з окремими податками під час карантину була катастрофічною - податкова 30 червня 2020, 20:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!