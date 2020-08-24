Міністр фінансів Німеччини розкритикував безумовний базовий дохід

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц відкинув ідею введення безумовного базового доходу.

Про це він заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke, передає Deutsche Welle.

"Це було б неолібералізмом. І якщо вважати чесно і правильно, то це непомірно високі витрати... Це підірвало б багато досягнень соціальної держави, такі як пенсійне страхування або страхування на випадок безробіття", – заявив міністр.

Шольц також спрогнозував, що в майбутньому році, щоб впоратися з наслідками пандемії, державі доведеться додатково збільшити держборг за допомогою залучення нових кредитів.

Нагадуємо:

18 серпня у ФРН був запущений експеримент, який передбачає, що з весни 2021 року 120 випадково відібраним учасникам протягом трьох років буде виплачуватися по 1200 євро на місяць, що не обкладаються податками і не передбачають виконання жодних додаткових зобов'язань.

В ході експерименту, зокрема, передбачається встановити, як безумовний базовий дохід впливає на психологію його одержувачів.

Детальніше про програму читайте у статті Економічної правди: Майже комунізм. Як Фінляндія тестує безумовний базовий дохід