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З 869 нелегальних заправок залишилося 65 — Гетьманцев

Неділя, 23 серпня 2020, 17:15
 

Голова комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетьманцев заявив, що з 862 АЗС, зазначених на карті з ознаками "нелегальності", залишилося 65.

Про це він написав на своєму telegram каналі з посиланням на звіт Нафтогазовій асоціації України.

За його словами - це результат спільної роботи Комітету з фінансів, податкової та митної політики, податкової міліції та білих нафтотрейдерів.

У звіті також говориться, що "незважаючи на зусилля, прикладені протягом січня - лютого 2020" з очищення нафтогазового ринку від нелегального сегмента, велика кількість АЗС (більше 600 - ЕП), які працюють з грубими порушеннями законодавства в сфері будівництва, охорони праці та протипожежної  безпеки, отримали ліцензії.

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АЗС

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