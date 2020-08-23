Зеленський: держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани
Неділя, 23 серпня 2020, 13:39
Президент Володимир Зеленський заявив, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.
Про це він повідомив на ІІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна", передає "Інтерфакс-Україна"
"Зараз у Верховній Раді України є проект про державні гарантії на кредити для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес, як окрему категорію бізнесу", – сказав президент.
За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.
"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", – наголосив Зеленський.
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