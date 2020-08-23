Зеленський: держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.

Про це він повідомив на ІІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна", передає "Інтерфакс-Україна"

"Зараз у Верховній Раді України є проект про державні гарантії на кредити для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес, як окрему категорію бізнесу", – сказав президент.

За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.

"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", – наголосив Зеленський.