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Зеленський: держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани

Неділя, 23 серпня 2020, 13:39
 

Президент Володимир Зеленський заявив, що держава повинна допомагати бізнесу, яким займаються ветерани.

Про це він повідомив на ІІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна", передає "Інтерфакс-Україна"

"Зараз у Верховній Раді України є проект про державні гарантії на кредити для малого та середнього бізнесу. Думаю, слід подумати, щоб врахувати ветеранський бізнес, як окрему категорію бізнесу", – сказав президент.

За його словами, пріоритетом має стати створення робочих місць для ветеранів.

"Нам необхідно якомога більше ветеранських бізнесів", – наголосив Зеленський.

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Зеленський

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