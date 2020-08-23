Ключовим на наступній сесії питанням стане бюджет на 2021 рік — Разумков
Неділя, 23 серпня 2020, 12:52
Голова Верховної Ради Дмитра Разумкова заявив, що на майбутній сесії парламенту ключовим питанням стане бюджет на 2021 рік.
Про це він заявив під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".
"Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не "під ялинку", – сказав спікер.
Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.
"Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце", – додав він.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua