Ключовим на наступній сесії питанням стане бюджет на 2021 рік — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитра Разумкова заявив, що на майбутній сесії парламенту ключовим питанням стане бюджет на 2021 рік.

Про це він заявив під час брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, ми зможемо всі плідно над ним попрацювати для того, щоб зробити його більш якісним і ухвалити, як це було минулого року і, не "під ялинку", – сказав спікер.

Ще одним важливим питанням майбутньої сесії спікер парламенту називає місцеві вибори.

"Я розумію, що деякі аспекти PR-складової в тих рішеннях, які ухвалюватимуть у Верховній Раді, на жаль, теж матимуть місце", – додав він.