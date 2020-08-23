ВООЗ: відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до екологічних принципів
Неділя, 23 серпня 2020, 12:05
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що відновлення економіки повинно відбуватися тільки відповідно до "зелених", екологічних принципів.
Про це повідомляє центр новин ООН, передає "Інтерфакс-Україна"
Пандемія - це нагадування про те, що здоров'я і економіка нероздільні, заявив він, нагадавши, що в травні ВООЗ опублікувала "Маніфест здорового і "зеленого" відновлення економіки".
З тих пір, повідомив глава ВООЗ, 40 мільйонів працівників медицини з 90 країн направили листи лідерам країн "великої двадцятки" із закликом підійти до відновлення після пандемії і карантину саме з таких позицій.
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