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Французька та британська мережа готелів можуть об'єднатися в найбільшу групу у світі — ЗМІ

Неділя, 23 серпня 2020, 11:07
 

Французька мережа готелів Accor і британська InterContinental Hotels Group можуть об'єднатися у найбільшу групу в світі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що таке об'єднання може бути з капіталізацією в 17 млрд дол.

За даними французької газети, Accor поки не зробила офіційну пропозицію IHG.

Рада керуючих Accor виступає за проведення операції, проте голова ради директорів і головний виконавчий директор компанії Себастьєн Базен обережно підходить до подальших переговорів, пише газета.

Аналітики Bank of America відзначають, що об'єднання Accor і IHG призведе до появи "галузевого гіганта" з номерним фондом в розмірі близько 1,6 млн номерів.

Accor володіє такими відомими брендами, як Ibis, Movenpick, Raffles і Sofitel.  IHG володіє брендами Holiday Inn, Crowne Plaza і Regent Hotels.

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готельний бізнес

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