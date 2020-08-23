Французька та британська мережа готелів можуть об'єднатися в найбільшу групу у світі — ЗМІ

Французька мережа готелів Accor і британська InterContinental Hotels Group можуть об'єднатися у найбільшу групу в світі.

Про це повідомляє Le Figaro.

Відзначається, що таке об'єднання може бути з капіталізацією в 17 млрд дол.

За даними французької газети, Accor поки не зробила офіційну пропозицію IHG.

Рада керуючих Accor виступає за проведення операції, проте голова ради директорів і головний виконавчий директор компанії Себастьєн Базен обережно підходить до подальших переговорів, пише газета.

Аналітики Bank of America відзначають, що об'єднання Accor і IHG призведе до появи "галузевого гіганта" з номерним фондом в розмірі близько 1,6 млн номерів.