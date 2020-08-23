Зеленський закликав Туреччину скасувати додаткові мита

Президент Володимир Зеленський закликав президента Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Лише у квітні-червні цього року додаткові митні ставки були застосовані до понад 1400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості", – сказав Зеленський.

Також він наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Турецької Республіки.