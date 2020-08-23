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Зеленський закликав Туреччину скасувати додаткові мита

Неділя, 23 серпня 2020, 09:00
 

Президент Володимир Зеленський закликав президента Туреччини виключити Україну зі списку країн, до яких застосовуються додаткові мита, та дотримуватися паритетних умов двосторонньої торгівлі.

Про це повідомляється на сайті ОП.

"Лише у квітні-червні цього року додаткові митні ставки були застосовані до понад 1400 товарних позицій. Це негативно впливає на експорт нашої металургії, легкої та кондитерської промисловості", – сказав Зеленський.

Також він наголосив на необхідності покращення умов доступу деяких груп українських товарів на турецький ринок. 

Президент Туреччини Реджеп Ердоган у відповідь повідомив, що негайно доручить опрацювати це питання з відповідними відомствами Турецької Республіки.

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мито Туреччина

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