SkyUp ввів плату за реєстрацію в аеропорту
Авіакомпанія SkyUp оголосила про введення плати за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.
Про це передає avianews.
Розмір збору за роздрукування на стійці складе 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Він почне стягуватися з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.
Безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії. Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.
Як і раніше безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також летять регулярними рейсами пасажири старше 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО.
Також безкоштовної залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.
Зараз зареєструватися дистанційно можна при вильоті з Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тирани.
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