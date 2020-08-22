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SkyUp ввів плату за реєстрацію в аеропорту

Субота, 22 серпня 2020, 16:50
 

Авіакомпанія SkyUp оголосила про введення плати за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

Про це передає avianews.

Розмір збору за роздрукування на стійці складе 18 євро або еквівалент цієї суми в національній валюті. Він почне стягуватися з 1 вересня на внутрішніх рейсах і з 1 жовтня на міжнародних рейсах.

Безкоштовно зареєструватися можна на сайті авіакомпанії.  Онлайн-реєстрація відкривається за 48 години до вильоту і закривається за 5 годин до відправлення за розкладом.

Як і раніше безкоштовно зареєструватися на рейс SkyUp зможуть пасажири чартерних рейсів, а також летять регулярними рейсами пасажири старше 60 років, люди з 1 і 2 групою інвалідності, учасники АТО.

Також безкоштовної залишиться реєстрація на рейси в тих аеропортах, де недоступна реєстрація через інтернет.

Зараз зареєструватися дистанційно можна при вильоті з Борисполя, Запоріжжя, Львова, Одеси, Харкова, Херсона, Ларнаки, Неаполя, Тель-Авіва, Тівата і Тирани.

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авіа

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