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Саудівська Аравія припинила інвестиції в китайський НПЗ — ЗМІ

Субота, 22 серпня 2020, 14:54
 
Джерело: AFP

Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році.  Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.

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Саудівська Аравія нафта Китай

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