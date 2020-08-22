Саудівська Аравія припинила інвестиції в китайський НПЗ — ЗМІ

Джерело: AFP

Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проект будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Про це повідомляють джерела Bloomberg.

За їхніми даними, рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.