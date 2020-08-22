Гендиректор Viber: Якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь

Гендиректор Rakuten Viber Джамел Агауа заявив, що компанія виступає проти будь-яких форм насильства та якщо ситуація не покращиться, інвестиції в Білорусь можуть припиниться.

Про це він розповів в інтервью Forbes

Також повідомляється, що розробник месенджера Viber перевів своїх співробітників в Мінську на дистанційну форму роботи через ризик захоплення офісу.

"Минулого тижня ми дізналися, що деякі офіси компаній, таких як Uber і Яндекс, були захоплені озброєними людьми. Негайно ми вирішили закрити свій офіс. Він був відкритий, але в ньому працювало близько 15-20% від звичайної кількості людей через коронавірус ", - розповів він в інтерв'ю журналу Forbes.

Гендиректор Rakuten Viber зазначив, що з початку протестних акцій в Мінську було затримано двоє співробітників розробника.

"Може бути, якщо ситуація не покращиться, ми не будемо більше інвестувати в Білорусь. Таке може бути, тому що ми не можемо інвестувати в країну, де люди живуть в страху. Це неможливо", - підкреслив глава компанії.

Нагадуємо:

Раніше гендиректор Viber Rakuten висловив стурбованість тим, що додаток виявився заблокованим в Білорусії з початку акцій протесту.

З 9 по 11 серпня білоруські-користувачі зіткнулися з неможливістю доступу до сайтів за межами національної доменної зони, соцмережах і мессенджерам, онлайн-сервісів.