Проїзд Борщагівським шляхопроводом повністю відкрили — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд Борщагівським шляхопроводом повністю відкрили.

Про це він повідомив у Facebook.

"Нам довелося фактично будувати новий міст. Конструкція старого була в такому стані, що у будь-який момент могла статися катастрофа. З моменту зведення шляхопроводу у 1967 році, він не бачив ремонту!

Під час оновлення об'єкту замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Капітально відремонтували проїжджу частину, колії швидкісного трамваю та облаштували нові тротуари і систему освітлення. Ремонт здійснили не тільки на шляхопроводі - оновили й під’їзди до нього", - написав Кличко.

Також він повідомив, що відсьогодні (21 серпня) відкрили прохід оновленим пішохідним мостом над проспектом Леся Курбаса поблизу кінотеатру "Лейпциг".

"Також фахівці завершують капремонт пішохідного мосту на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Миколи Василенка", - додав мер Києва.

Нагадаємо:

У квітні Борщагівський шляхопровід в Києві відкрили для руху в одному напрямку

Економічна правда