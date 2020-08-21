45% скарг українців в Податкову — на невидачу фіскального чека

У Державній податковій службі фіксують зростання кількості отриманих від громадян скарг - майже половина скарг надходить на невидачу фіскального чека.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Підрозділами фактичних перевірок Державної податкової служби України у цьому році отримано більше 700 таких скарг від громадян.

У переважній більшості громадяни повідомляють про нероздрукування та невидачу покупцям розрахункового документу (чеку). З цього питання надійшло 300 скарг, або 45 % від загальної кількості", - йдеться у повідомленні.

Водночас із фактами порушення вимог законодавства щодо реалізації підакцизних товарів надійшло 140 скарг (20%), неоформлення трудових відносин - 260 (30%).

У Податковій нагадали, що звернення громадян є підставою для проведення фактичної перевірки згідно з вимогами п.п. 80.2.3, 80.2.5, 80.2.7 п. 80.2 статті 80 Податкового кодексу.

"Майже у 100 відсотків випадків скарги підтверджуються виявленням порушень вимог законодавства під час проведення фактичних перевірок господарських одиниць", - додали у відомстві.

Економічна правда