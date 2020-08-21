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В 10 парах поїздів "Укрзалізниці" буде воєнізована охорона

П'ятниця, 21 серпня 2020, 15:18
 

Наприкінці серпня "Укрзалізниця" запускає пілотний проєкт із запровадження воєнізованої охорони в поїздах.

Джерело: Суспільне із посиланням на відповідь "Укрзалізниці"

Деталі: Десять пар пасажирських поїздів супроводжуватиме воєнізована охорона для забезпечення безпеки пасажирів.

Воєнізована охорона діятиме спільно із поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки.

Дослівно: "Ми (представники "Укрзалізниці" - ред.) зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповідні впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде відомча воєнізована охоронна, звичайно ж коштом "Укрзалізниці".

У нас є така, проте вона супроводжує вантажні поїзди, а так буде супроводжувати ще й пасажирські. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де звичайно ж часті випадки".

Нагадаємо

В ніч на 31 липня на Анастасію Лугову у поїзді напав невідомий чоловік, одягнений лише в труси. Він спочатку побив жінку, а потім почав до неї приставати на очах у її сина. 

Нападником виявився раніше судимий Віталій Рудзько 1975 року народження. Солом'янський райсуд Києва арештував чоловіка, якого звинувачують у нападі на Лугову, на 2 місяці без права внесення застави.

4 серпня в УЗ повідомили, що звільнять провідницю і частину працівників поїзда Київ-Маріуполь, де чоловік без квитка побив і намагався згвалтувати пасажирку.

Працівникам Укрзалізниці дозволять користуватись газовими балончиками для захисту також там обіцяли вийти на того, хто "кришує" побори між провідниками та пасажирами без квитків.

Українська правда

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