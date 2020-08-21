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Мінфін: На боротьбу з коронавірусом вже витратили 25 мільярдів

П'ятниця, 21 серпня 2020, 13:12
 

На заходи, пов'язані із протидією COVID-19, уже здійснено видатків на майже 25 млрд грн.

Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

За його словами, вже використано 16,9 млрд грн із Фонду боротьби з COVID-19, 4,8 млрд грн коштів державного і місцевих бюджетів, 2,7 млрд грн сплачено НСЗУ постачальникам послуг у рамках програми медичних гарантій.

"Щодо Фонду боротьби з COVID-19 загалом передбачено спрямування 66 млрд грн коштів державного бюджету, а саме: на сферу охорони здоров’я виділено 16,3 млрд грн, на соціальну сферу - 10,6 млрд грн, на сферу забезпечення правопорядку - 2,5 млрд грн, стимулювання економіки - 36 млрд грн, часткове відновлення видатків держбюджету - 0,5 млрд грн та сферу освіти - 52,5 млн гривень", - розповів заступник міністра.

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Економічна правда

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Мінфін коронавірус

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