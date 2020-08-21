Білоруський рубль почав різко дешевшати до долара
П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:39
21 серпня торги на Білоруській валютно-фондовій біржі відкрилися з різкого зростання курсів валют.
Про це повідомляє myfin.by.
Станом на 10:50 долар додав більше 3 копійок до 2,51 євро виріс на 3,5 копійки до 2,98.
Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє, що долар в деяких банках вже 2.54-2,56.
"Очевидно, це тільки початок. Передплатники повідомляють, що в обмінниках починають утворюватися черги ", - пише ЗМІ.
1 білоруський рубль дорівнює трохи більше 11 гривням.
Економічна правда
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