Курс валют на 21 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:14
21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,36 - 27,38 гривні;
Євро – 32,35 - 32,37 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,26 – 27,53 гривні. Євро купують по 32,10 гривні, продають по 32,61 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,36 - 27,45 гривні, євро - 32,25 - 32,55 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua