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Курс валют на 21 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

П'ятниця, 21 серпня 2020, 11:14

21 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,36 - 27,38 гривні;

Євро – 32,35 - 32,37 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,26 – 27,53 гривні. Євро купують по 32,10 гривні, продають по 32,61 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,36 - 27,45 гривні, євро - 32,25 - 32,55 гривні.

Економічна правда

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