Через карантин у світі зросла популярність додатків для здоров'я та фітнесу

В останній тиждень березня 2020 року число завантажень додатків категорії "Здоров'я та фітнес" зросла на 67%, а в травні 2020 року в них було зареєстровано на 48% більше сесій, ніж в середньому за рік.

Про це свідчать дані маркетингової платформи Adjust.

Так як тренажерні зали та фітнес-студії були закриті на кілька місяців через вірус COVID-19, люди у всьому світі почали активно використовувати додатки для фітнесу, щоб залишатися здоровими і підтримувати форму.

Після пікового зростання кількість установок і сесій стала знижуватися, але все одно залишилася набагато вищою, ніж у 2019 році, липневі показники перевищують показники за 2019 рік, і число сесій зросло на 61%. Це говорить про те, що користувачів стало більше, а додатки стали запускатися частіше.

Дані Adjust також показують, що в неділю користувачі тренуються частіше, ніж в інші дні. У п'ятницю ж перемагають інші плани: в цей день відбувається мінімальна кількість сесій.

У США спостерігалося значне зростання кількості установок в міру посилення карантинних заходів в кінці березня: на 58% вище, ніж в середньому в 2020 р.

Користувачі почали активно використовувати додатки в травні, коли кількість щоденних сесій стало більше середнього на 25%.

Відтоді кількість щоденних сесій знизилася, але в липні цей показник був все одно на 16% вище, що говорить про збереження високої спортивної активності.

У Німеччині популярність додатків зросла в кінці травня: кількість установок виявилася вище на 86% за середній показник.

Кількість сесій потроїлася між січнем і квітнем, а до травня досягла 38% у порівнянні із середньорічним. Незважаючи на невеликий спад в травні, кількість сесій з січня по липень збільшилася на 67% відповідно.