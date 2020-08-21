Після завершення держдопомоги найбільша авіакомпанія США припинить польоти до 15 міст

Найбільша авіакомпанія США American Airlines Group Inc. припинить польоти в 15 невеликих міст країни з жовтня - після завершення терміну дії програми державної допомоги, однією з умов якої було збереження основної частини маршрутів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна

Виключення цих міст з маршрутної мережі на період з 7 жовтня до 3 листопада є першим кроком в процесі переоцінки операцій компанії, відзначають в American.

Авіакомпанія, зокрема, припинить літати в аеропорти Дубьюк (Айова), Джопліна (Міссурі), Нью-Хейвена (Коннектикут) і Стилуотер (Оклахома), які використовуються для переміщення пасажирів між її більшими хабами. Деякі з цих аеропортів не обслуговується жодної іншої авіакомпанією.

Американські авіакомпанії отримали від федеральної влади $25 млрд допомоги для покриття їх витрат на оплату праці співробітників в рамках масштабної програми підтримки економіки, схваленої владою США в березні поточного року.

Однією з умов отримання допомоги було збереження авіакомпаніями певної частки маршрутів, яке забезпечувало б, що жодне місто не буде повністю відрізано від авіаперевезень.

Термін дії допомоги і, відповідно, прив'язаних до неї умов закінчується в кінці вересня. Американські компанії вже оголосили про плани відправити безліч співробітників у неоплачувану відпустку: ці плани можуть торкнутися понад 75 тис. пілотів, членів льотного складу, механіків та інших службовців, пише The Wall Street Journal.

Як авіакомпанії, так і профспілки наполягають на продовженні терміну дії федеральної програми допомоги сектору на шість місяців - до кінця березня 2021 року.

Заява American, ймовірно, посилить тиск на законодавців, які поки не можуть погодити умови нового пакету заходів підтримки економіки.