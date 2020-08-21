Нафта дорожчає в надії на компенсаційні скорочення ОПЕК +

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю підвищуються на тлі надій на те, що країни ОПЕК +, які в повному обсязі виконали свої зобов'язання в травні-липні, компенсують недостатнє скорочення видобутку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:06 по Києву в п'ятницю становить $ 45,07 за барель, що на $ 0,17 (0,38%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $ 0,47 (1%).

Ф'ючерси на WTI жовтень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу виросли в ціні на $ 0,13 (1,3%), до $ 42,95 за барель. У попередню сесію вартість цих контрактів знизилася на $0,29 (0,7%).

Підсумки засідання моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC), яке пройшло 19 серпня, змогли надати підтримку ринку, оскільки учасники продовжують робити акцент на дотриманні угоди по скороченню видобутку і компенсації.

Країни ОПЕК +, які перевищили свої квоти в травні-липні, повинні будуть разом скоротити видобуток ще на 2,31 млн барелів на добу (б/д) до кінця вересня, свідчать дані S & P Global Platts.

У четвер тиск на нафтові ціни надали дані міністерства праці США, які показали несподіване зростання числа нових заявок на допомогу з безробіття на тижні, що завершився 15 серпня, до 1,106 млн.