В Україні обвалився обсяг пасажирських перевезень

Транспортні компанії в січні-липні 2020 року перевезли 1,442 мільярда пасажирів, що на 41,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Пасажирооборот транспортних підприємств в січні-липні 2020 року становив 27,2 млрд пас/км, що на 56,2% менше, ніж в минулому році.

Залізничним транспортом у січні-липні скористалося 38,5 млн пасажирів, що на 58,2% менше до січня-липня роком раніше, а послугами автомобільного транспорту - 617,9 млн пасажирів (на 41,5% менше).

Авіаційний транспорт скоротив перевезення пасажирів на 69% - до 2,4 млн осіб.

У першому півріччі трамваями скористалося 237,9 млн пасажирів (скорочення на 33,9%), метрополітеном - 214,5 млн (скорочення на 47,8%), тролейбусами - 330,4 млн (скорочення на 39,7%).

Перевезення пасажирів водним транспортом зменшилися на 75,3% і становили близько 100 тис осіб.

У той же час перевезення вантажів транспортні підприємства в січні-липні 2020 року скоротили на 15,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 327 млн тонн.

Вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 18,9% - до 159,4 млрд ткм.

За сім місяців поточного року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезено 168,3 млн тонн вантажів, що на 7,5% менше, ніж в січні-липні 2019 року. Автомобільним транспортом перевезено 102,7 млн тонн (-23,5%), водним - 2,7 млн тонн (-11,9%), трубопровідним - 53,2 млн тонн (-19,3%), авіаційним - 0,1 млн тонн (-7%).

Економічна правда