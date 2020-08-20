Всі розділи
Укр / Рус

В Україні обвалився обсяг пасажирських перевезень

Четвер, 20 серпня 2020, 19:30
 

Транспортні компанії в січні-липні 2020 року перевезли 1,442 мільярда пасажирів, що на 41,7% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це йдеться в даних Державної служби статистики.

Пасажирооборот транспортних підприємств в січні-липні 2020 року становив 27,2 млрд пас/км, що на 56,2% менше, ніж в минулому році.

Залізничним транспортом у січні-липні скористалося 38,5 млн пасажирів, що на 58,2% менше до січня-липня роком раніше, а послугами автомобільного транспорту - 617,9 млн пасажирів (на 41,5% менше).

Авіаційний транспорт скоротив перевезення пасажирів на 69% - до 2,4 млн осіб.

У першому півріччі трамваями скористалося 237,9 млн пасажирів (скорочення на 33,9%), метрополітеном - 214,5 млн (скорочення на 47,8%), тролейбусами - 330,4 млн (скорочення на 39,7%).

Перевезення пасажирів водним транспортом зменшилися на 75,3% і становили близько 100 тис осіб.

У той же час перевезення вантажів транспортні підприємства в січні-липні 2020 року скоротили на 15,1% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 327 млн тонн.

Вантажообіг перевізників за вказаний період скоротився на 18,9% - до 159,4 млрд ткм.

За сім місяців поточного року залізничним транспортом у внутрішньому сполученні і на експорт перевезено 168,3 млн тонн вантажів, що на 7,5% менше, ніж в січні-липні 2019 року. Автомобільним транспортом перевезено 102,7 млн тонн (-23,5%), водним - 2,7 млн тонн (-11,9%), трубопровідним - 53,2 млн тонн (-19,3%), авіаційним - 0,1 млн тонн (-7%).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

транспорт коронавірус карантин залізниця авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Як новий законопроєкт може змінити ринок таксі 14 серпня 2020, 17:48
Міністр Владислав Криклій. Про корупцію в УЗ, державну авіакомпанію та відеофіксацію на дорогах 12 серпня 2020, 08:50
Мінінфраструктури підготувало законопроєкт про роботу таксі: що він передбачає 7 серпня 2020, 15:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!