Гривня знецінюється другий день поспіль

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 21 серпня на рівні 27,48 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,55 євро (на 20 серпня - 32,60 гривні).

Нагадаємо:

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,43 - 27,46 гривні.

20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,35 - 27,38 гривні.

Економічна правда