Зниження інфляційної цілі може бути завчасним — НБУ

У НБУ заявили, що зниження інфляційної цілі, яка зараз становить 5%, на сьогодні може бути завчасним.

Про це йдеться у повідомленні регулятора у Facebook.

"Інфляційна ціль НБУ 5% встановлена лише п’ять років тому і лише минулого року вона була досягнута. Щоб знизити інфляційні очікування бізнесу і населення, тобто їх побоювання щодо майбутніх цін, центральні банки зазвичай тримають інфляційний таргет на одному рівні багато років поспіль.

Якщо упродовж цього часу центральний банк показує здатність досягати своєї цілі, він здобуває довіру бізнесу та населення, а це позитивно впливає на розвиток економіки. А потім вже і ціль можна переглядати у бік зниження", - пояснили у Нацбанку.

"Прийнятним є знаходження інфляції у діапазоні 5% +/-1 в.п. Незначні відхилення не нашкодять економіці. Але якщо інфляція буде відхилятися від цілі суттєво, то НБУ має вживати заходів, щоб повертати її у зазначений коридор.

Для цього НБУ, зокрема, оперує обліковую ставкою: робить гроші або дешевшими, щоб підживити інфляцію та економіку, або дорожчими – щоб гальмувати зростання цін", - додали в Нацбанку.

НБУ також зазначає, що у світі немає жодної успішної країни, яка б мала стабільно високу інфляцію.

"Чим вища інфляція, тим суттєвіші її коливання, а чим більше коливання -тим більша невизначеність з майбутнім, яка заважає приймати виважені рішення як бізнесу, так і громадянам", - наголосили в регуляторі.

"Втім, і нульова інфляція або навіть зворотній процес загального зниження цін (дефляція) зазвичай погано впливають на економіку. Це демотивує підприємців нарощувати виробництво та відкривати нові проєкти, бо завтра їх товари чи послуги можуть коштувати менше, ніж сьогодні, що погано позначається на рівні зарплат та безробітті.

Водночас споживачі займають вичікувальну позицію і знижують витрати, що ще більше погіршує економічну активність", - йдеться у роз'ясненні.

Нацбанк вважає, що "ідеальний" рівень інфляції має бути "на певній відстані від двознакових значень, але й не надто близько до нуля".

"В розвинутих країнах інфляційні цілі зазвичай становлять близько 2%. У країн, що розвиваються, вони дещо вищі, адже треба більше стимулювати економіку, щоб наздоганяти розвинуті країни. Це зазвичай 3-5%. Тож НБУ має порівняно високу ціль інфляції, підвищувати яку немає сенсу", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда