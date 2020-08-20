Аграрії заявляють, що реорганізація Держпродспоживслужби може зупинити експорт зерна

Українська зернова асоціація звернулася до прем'єр-міністра Денису Шмигаль з проханням не допустити прийняття рішення про реорганізацію Держпродспоживслужби серед зернового маркетингового сезону.

Про це повідомляється в заяві асоціації.

"Сьогодні Держпродспоживслужба грає ключову роль в аграрній галузі країни, реалізуючи державну політику в галузі ветеринарної медицини, сферах безпеки і окремих показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин.

Також служба здійснює функції державного нагляду (контролю) за якістю зерна та продуктами його переробки .. ", - повідомляють в УЗА.

В асоціації вважають, що реорганізація або ліквідація Держпродспоживслужби посеред маркетингового сезону мати вкрай негативні наслідки - зрив посівної кампанії і зупинка експорту зерна.

"Закликаємо інші професійні та галузеві асоціації звернутися до уряду з проханням відкласти реорганізацію Держпродспоживслужбаи, щоб не допустити вкрай негативних наслідків для аграрного сектора", - повідомляється в заяві.